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Марков Илья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Марков Лаврентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марков Алексей

Мать ребёнка: Марков Анастасия

д. Рукав, Владимирская область, Россия
д. Рукав, Владимирская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марков Анастасия

Смерть
Неизвестно
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