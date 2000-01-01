Марков Илья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Марков Лаврентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марков Алексей
Мать ребёнка: Марков Анастасия
д. Рукав, Владимирская область, Россия
д. Рукав, Владимирская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марков Анастасия
Смерть
Неизвестно