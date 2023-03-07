Солодянкина Ксения Сидорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиПосле 1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1797 ст.
Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1803
Отец ребёнка: Солодянкин Леонтий Андреев
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Солодянкин Демид Леонтьев
Отец ребёнка: Солодянкин Леонтий Андреев
Рождение ребёнка
Около 1810
Отец ребёнка: Солодянкин Леонтий Андреев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812