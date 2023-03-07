Солодянкина Ксения Сидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолодянкина Ксения Сидорова

Солодянкина Ксения Сидорова

avatar

Место рождения

Токаревский, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1778 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Токаревский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
25.01.1797 ст.

Муж: Солодянкин Леонтий Андреев

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Солодянкин Егор Леонтьев

Отец ребёнка: Солодянкин Леонтий Андреев

Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Солодянкин Демид Леонтьев

Отец ребёнка: Солодянкин Леонтий Андреев

Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Солодянкин Егор Леонтьев

Отец ребёнка: Солодянкин Леонтий Андреев

Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close