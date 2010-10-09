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Дыбанин Владимир Езупович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1935

Дата смерти

09.10.2010

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1935

Отец: Дыбанин Езуп Александрович

Мать: Дыбанина Зофья Антоновна

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
09.10.2010
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