Мария Яковлевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМария Яковлевна

Мария Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1868 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мольков Андрей Иванович

Рождение ребёнка
28.07.1890

Сын: Мольков Петр Андреевич

Отец ребёнка: Мольков Андрей Иванович

Рождение ребёнка
13.06.1906

Дочь: Молькова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Мольков Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно

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