Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.07.1890
Отец ребёнка: Мольков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
13.06.1906
Дочь: Молькова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Мольков Андрей Иванович
Смерть
Неизвестно