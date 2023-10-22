Аввакумова Ульяна Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти20.08.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.07.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аввакумов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1938
Сын: Аввакумов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Аввакумов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аввакумов Василий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.08.1980
Нижние Челны, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)