Аввакумова Ульяна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аввакумова Ульяна Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

20.08.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аввакумов Василий Андреевич

Рождение ребёнка
1938

Сын: Аввакумов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Аввакумов Василий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аввакумов Василий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аввакумов Василий Андреевич

Смерть
20.08.1980
Нижние Челны, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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