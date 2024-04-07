Марченко (Марченко) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Плужник (Плужник) Акулина
Отец ребёнка: Марченко Яков
Рождение ребёнка
08.12.1907
Сын: Марченко Андрей
Отец ребёнка: Марченко Яков
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Карагодина) Ксения
Отец ребёнка: Марченко Яков
Смерть
Неизвестно