Марченко (Марченко) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марченко (Марченко) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Плужник (Плужник) Акулина

Отец ребёнка: Марченко Яков

Рождение ребёнка
08.12.1907

Сын: Марченко Андрей

Отец ребёнка: Марченко Яков

Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Карагодина) Ксения

Отец ребёнка: Марченко Яков

Смерть
Неизвестно

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