Савин Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савин Иван Сергеевич

Место рождения

Шариярви, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шариярви, Кемский уезд, Архангельская губерния
Восприемник
16.03.1878
Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Пертуев Семен Архипович
Смерть
Неизвестно
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