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Полюдов Устин Зотеевич

Место рождения

Тарабердино, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Полюдов Зотей Степанович

Мать: Полюдова Алена Дмитриевна

Тарабердино, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Авдотья Устиновна

Мать ребёнка: Полюдова Василиса

Тарабердино, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Матрена Устиновна

Мать ребёнка: Полюдова Василиса

Тарабердино, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полюдова Василиса

Работа или профессия
Неизвестно
Солдат
Место жительства
Неизвестно
Тарабердино, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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