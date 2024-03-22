Полюдов Устин Зотеевич
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Авдотья Устиновна
Мать ребёнка: Полюдова Василиса
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Матрена Устиновна
Мать ребёнка: Полюдова Василиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полюдова Василиса
Работа или профессия
Неизвестно
Солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно