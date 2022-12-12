Колесникова Марина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова Марина Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1911

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1835 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870 ст.

Дочь: Ленда Марина Арсеньевна

Отец ребёнка: Колесников Арсений Алексеевич

Елизаветинская, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесников Арсений Алексеевич

Смерть
1911
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