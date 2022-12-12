Колесникова Марина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1911
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870 ст.
Дочь: Ленда Марина Арсеньевна
Отец ребёнка: Колесников Арсений Алексеевич
Елизаветинская, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1911