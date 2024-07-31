Арисов Павел Никитович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Арисов Павел Никитович

Место рождения

Карамалы, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Арисов Никита Петрович

Мать: не указана

Карамалы, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арисова Христина Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1919

Дочь: Радошнова (Арисова) Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Арисова Христина Андреева

Базарная Кеньша, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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