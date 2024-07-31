Арисов Павел Никитович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Арисов Никита Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1919
Дочь: Радошнова (Арисова) Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Арисова Христина Андреева
Базарная Кеньша, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно