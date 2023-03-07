Сыкчин Тимофей (Тимошка) Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сыкчин Тимофей (Тимошка) Иванов

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Место рождения

поч. Алешки Сыкчина (2-й), Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1668

Дата смерти

После 1694

Пол

Мужской

Отец

Около 1648 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1668

Отец: Сыкчин Иван Иванов

Мать: не указана

поч. Алешки Сыкчина (2-й), Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Алешки Сыкчина (2-й), Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1694
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