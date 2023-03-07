Сыкчин Тимофей (Тимошка) Иванов
Место рожденияпоч. Алешки Сыкчина (2-й), Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1668
Дата смертиПосле 1694
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1668
Отец: Сыкчин Иван Иванов
Мать: не указана
поч. Алешки Сыкчина (2-й), Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Алешки Сыкчина (2-й), Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1694