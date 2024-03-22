Алешина (Моськина) Параскева Глебовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алешина (Моськина) Параскева Глебовна

Место рождения

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе 12.1.1918. Жених 20 лет, невеста (Моськина Параскева Глебовна, Алексеевка) 20 лет
Бракосочетание
12.01.1918

Муж: Алешин Александр Козмович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе 12.1.1918. Жених 20 лет, невеста (Моськина Параскева Глебовна, Алексеевка) 20 лет
Смерть
Неизвестно
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