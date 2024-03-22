Алешина (Моськина) Параскева Глебовна
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
1898
Есть метрика о свадьбе 12.1.1918. Жених 20 лет, невеста (Моськина Параскева Глебовна, Алексеевка) 20 лет
Бракосочетание
12.01.1918
Есть метрика о свадьбе 12.1.1918. Жених 20 лет, невеста (Моськина Параскева Глебовна, Алексеевка) 20 лет
Смерть
Неизвестно