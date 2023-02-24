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Шабайкина Варвара Петровна

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Место рождения

Деревня Новопавловка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Петр Дмитриевич

Мать: не указана

Деревня Новопавловка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
08.01.1892

Муж: Шабайкин Степан Максимович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.02.1893

Дочь: Агафья Степановна

Отец ребёнка: Шабайкин Степан Максимович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.09.1894

Дочь: Ефимия Степановна

Отец ребёнка: Шабайкин Степан Максимович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.08.1896

Сын: Шабайкин Емельян Степанович

Отец ребёнка: Шабайкин Степан Максимович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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