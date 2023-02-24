Шабайкина Варвара Петровна
Место рожденияДеревня Новопавловка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Петр Дмитриевич
Мать: не указана
Деревня Новопавловка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
08.01.1892
Рождение ребёнка
07.02.1893
Дочь: Агафья Степановна
Отец ребёнка: Шабайкин Степан Максимович
Рождение ребёнка
15.09.1894
Дочь: Ефимия Степановна
Отец ребёнка: Шабайкин Степан Максимович
Рождение ребёнка
08.08.1896
Сын: Шабайкин Емельян Степанович
Отец ребёнка: Шабайкин Степан Максимович
Смерть
Неизвестно