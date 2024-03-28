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Маркусь Иван Николаевич

Место рождения

Дубовое

Дата рождения

06.08.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1945

Отец: Маркусь Николай Николаевич

Мать: Маркусь (Галац) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркусь (Жукова) Груня Яковлевна

Рождение ребёнка
05.08.1968

Дочь: Наталия

Мать ребёнка: Маркусь (Жукова) Груня Яковлевна

Рождение ребёнка
24.04.1970

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Маркусь (Жукова) Груня Яковлевна

Рождение ребёнка
17.04.1973

Сын: Юрий

Мать ребёнка: Маркусь (Жукова) Груня Яковлевна

Рождение ребёнка
12.09.1983

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Маркусь (Жукова) Груня Яковлевна

Дубовое, Закарпатська область

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