Маркусь Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения06.08.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1945
Отец: Маркусь Николай Николаевич
Мать: Маркусь (Галац) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.08.1968
Дочь: Наталия
Мать ребёнка: Маркусь (Жукова) Груня Яковлевна
Рождение ребёнка
24.04.1970
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Маркусь (Жукова) Груня Яковлевна
Рождение ребёнка
17.04.1973
Сын: Юрий
Мать ребёнка: Маркусь (Жукова) Груня Яковлевна
Рождение ребёнка
12.09.1983
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Маркусь (Жукова) Груня Яковлевна
Дубовое, Закарпатська область