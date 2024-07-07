Burker Friedrich
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Stoll Friederika
Рождение ребёнка
17.12.1834
Сын: Barker Philipp Jakob
Мать ребёнка: Stoll Friederika
Рождение ребёнка
17.12.1834
Сын: Burcker Conrad
Мать ребёнка: Stoll Friederika
Смерть
Неизвестно