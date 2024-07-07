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Burker Friedrich

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1809 г.р.

Дети

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Stoll Friederika

Рождение ребёнка
17.12.1834

Сын: Barker Philipp Jakob

Мать ребёнка: Stoll Friederika

Рождение ребёнка
17.12.1834

Сын: Burcker Conrad

Мать ребёнка: Stoll Friederika

Смерть
Неизвестно

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