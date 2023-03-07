Ашихмин Савва (Савватей) Ерофеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиПосле 1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Рождение ребёнка
Около 1803
Мать ребёнка: Ашихмина Параскева (Никитина)
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Ашихмин Егор Савинов
Мать ребёнка: Ашихмина Параскева (Никитина)
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Ксения Саввина
Мать ребёнка: Ашихмина Параскева (Никитина)
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Ашихмин Яков Савинов
Мать ребёнка: Ашихмина Параскева (Никитина)
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Дарья Саввина
Мать ребёнка: Ашихмина Параскева (Никитина)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1829