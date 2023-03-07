Ашихмин Савва (Савватей) Ерофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ашихмин Савва (Савватей) Ерофеев

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Место рождения

Морозовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

После 1829

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Ашихмин Ерофей Терентьев

Мать: Ашихмина Анна Константинова

Морозовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Ашихмин Федор Савинов

Мать ребёнка: Ашихмина Параскева (Никитина)

Морозовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Ашихмин Егор Савинов

Мать ребёнка: Ашихмина Параскева (Никитина)

Морозовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Ксения Саввина

Мать ребёнка: Ашихмина Параскева (Никитина)

Морозовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Ашихмин Яков Савинов

Мать ребёнка: Ашихмина Параскева (Никитина)

Морозовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Дарья Саввина

Мать ребёнка: Ашихмина Параскева (Никитина)

Морозовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ашихмина Параскева (Никитина)

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Морозовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1829
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