Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1886

Пол

Женский

Отец

1863 г.р.

Мать

1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Стефанов Иосиф

Мать: Афанасьева Анна

Смерть
1886
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