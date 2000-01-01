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Пелагея
Пелагея
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1885
Дата смерти
1886
Пол
Женский
Отец
Стефанов Иосиф
1863 г.р.
Мать
Афанасьева Анна
1862 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЗ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец:
Стефанов Иосиф
Мать:
Афанасьева Анна
Смерть
1886
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