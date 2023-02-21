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Фролов Павел

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Место рождения

деревня Кабачино Кирилловского района Вологодской области

Дата рождения

19.05.1956

Пол

Мужской

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1956

Отец: Фролов Николай

Мать: Фролова Нина

деревня Кабачино Кирилловского района Вологодской области
Бракосочетание
22.11.1977

Жена: Фролова Татьяна

село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Рождение ребёнка
15.10.1978

Дочь: Рыкунова Екатерина

Мать ребёнка: Фролова Татьяна

село Горицы Кирилловского района Вологодской области
Рождение ребёнка
24.08.1982

Сын: Фролов Алексей

Мать ребёнка: Фролова Татьяна

село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
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