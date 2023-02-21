Фролов Павел
Место рождениядеревня Кабачино Кирилловского района Вологодской области
Дата рождения19.05.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
19.05.1956
Отец: Фролов Николай
Мать: Фролова Нина
деревня Кабачино Кирилловского района Вологодской области
Бракосочетание
22.11.1977
Жена: Фролова Татьяна
село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Рождение ребёнка
15.10.1978
Дочь: Рыкунова Екатерина
Мать ребёнка: Фролова Татьяна
село Горицы Кирилловского района Вологодской области
Рождение ребёнка
24.08.1982
Сын: Фролов Алексей
Мать ребёнка: Фролова Татьяна
село Горицы Кирилловского района Вологодской облас