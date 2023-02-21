Козьменко Алексей Тимофеевич
Место рожденияпосёлок Александровский, Друженское сельское поселение, Дмитровский район, Орловская область
Дата рождения02.02.1930
Дата смерти12.02.1921
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
посёлок Александровский, Друженское сельское поселение, Дмитровский район, Орловская область
Рождение ребёнка
29.12.1951
Дочь: Козьменко Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Козьменко Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
07.04.1954
Дочь: Аршинова Антонида Алексеевна
Мать ребёнка: Козьменко Мария Фёдоровна
посёлок Александровский, Друженское сельское поселение, Дмитровский район, Орловская область
Рождение ребёнка
21.10.1959
Дочь: Козьменко Галина Алексеевна
Мать ребёнка: Козьменко Мария Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.02.1921