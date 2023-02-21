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Козьменко Алексей Тимофеевич

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Место рождения

посёлок Александровский, Друженское сельское поселение, Дмитровский район, Орловская область

Дата рождения

02.02.1930

Дата смерти

12.02.1921

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

посёлок Александровский, Друженское сельское поселение, Дмитровский район, Орловская область
Рождение ребёнка
29.12.1951

Дочь: Козьменко Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Козьменко Мария Фёдоровна

Дмитровск, Дмитровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
07.04.1954

Дочь: Аршинова Антонида Алексеевна

Мать ребёнка: Козьменко Мария Фёдоровна

посёлок Александровский, Друженское сельское поселение, Дмитровский район, Орловская область
Рождение ребёнка
21.10.1959

Дочь: Козьменко Галина Алексеевна

Мать ребёнка: Козьменко Мария Фёдоровна

Дмитровск, Дмитровский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козьменко Мария Фёдоровна

Смерть
12.02.1921
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