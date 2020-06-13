Марголис Артём Абрамович
Место рожденияХарьков, Украина
Дата рождения28.01.1925
Дата смерти13.06.2020
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1925
Отец: Марголис Абрам
Мать: не указана
Харьков, Украина
Рождение ребёнка
09.09.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Марголис Интерна
Харьков, Украина
Образование
Неизвестно
ХПИ
Высшее
Смерть
13.06.2020
Харьков, Украина