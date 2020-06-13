Марголис Артём Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марголис Артём Абрамович

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Место рождения

Харьков, Украина

Дата рождения

28.01.1925

Дата смерти

13.06.2020

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1925

Отец: Марголис Абрам

Мать: не указана

Харьков, Украина
Рождение ребёнка
09.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марголис Интерна

Харьков, Украина
Образование
Неизвестно
ХПИ
Высшее
Смерть
13.06.2020
Харьков, Украина
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