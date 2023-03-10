Авдеева (Бердникова) Татьяна Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдеева (Бердникова) Татьяна Тихоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1959

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1959

Отец: Бердников Тихон Иосифович

Мать: Мария

Рождение ребёнка
14.07.1984

Сын: Авдеев Павел Александрович

Отец ребёнка: Авдеев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
28.04.1987

Сын: Авдеев Василий Александрович

Отец ребёнка: Авдеев Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авдеев Александр Васильевич

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