Авдеева (Бердникова) Татьяна Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1959
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1959
Отец: Бердников Тихон Иосифович
Мать: Мария
Рождение ребёнка
14.07.1984
Сын: Авдеев Павел Александрович
Отец ребёнка: Авдеев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
28.04.1987
Сын: Авдеев Василий Александрович
Отец ребёнка: Авдеев Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно