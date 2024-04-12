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Исаев Николай Прокопьевич

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Место рождения

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1920

Дата смерти

07.09.1989

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1882 г.р.

Жена

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Исаев Прокопий Тимофеевич

Мать: Исаева Прасковья Трофимовна

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
1946

Жена: Исаева Анна Павловна

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.07.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исаева Анна Павловна

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исаева Анна Павловна

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Смерть
07.09.1989
Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
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