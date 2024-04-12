Исаев Николай Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения1920
Дата смерти07.09.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Бракосочетание
1946
Жена: Исаева Анна Павловна
Рождение ребёнка
07.07.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Исаева Анна Павловна
Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.10.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Исаева Анна Павловна
Смерть
07.09.1989