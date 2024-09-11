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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1738
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1702
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федор Вдов На 1738 Г Кузьмин
д.Лонская Девятинской волости Вытегорского уезда Олонецкой губернии
Рождение ребёнка
1719
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федор Вдов На 1738 Г Кузьмин
д.Лонская Девятинской волости Вытегорского уезда Олонецкой губернии
Рождение ребёнка
1719
Сын: Афанасий Федоров
Отец ребёнка: Федор Вдов На 1738 Г Кузьмин
д.Лонская Девятинской волости Вытегорского уезда Олонецкой губернии
Смерть
До 1738
д.Лонская Девятинской волости Вытегорского уезда Олонецкой губернии