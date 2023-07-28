Васса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Никитич
Рождение ребёнка
1797
Сын: Антон Иванович
Отец ребёнка: Иван Никитич
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Никитич
Рождение ребёнка
1810
Сын: Максим Иванович
Отец ребёнка: Иван Никитич
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Иван Никитич
Смерть
Неизвестно