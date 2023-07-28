Васса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1772 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Никитич

Рождение ребёнка
1797

Сын: Антон Иванович

Отец ребёнка: Иван Никитич

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Никитич

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Максим Иванович

Отец ребёнка: Иван Никитич

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Иван Никитич

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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