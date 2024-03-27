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Федосова (Прошина) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

17.11.1855

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Прошин Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.02.1838

Сын: Федосов Прокопий

Отец ребёнка: Федосов Минай

с.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
21.11.1843

Дочь: Курлаева Екатерина Минаевна

Отец ребёнка: Федосов Минай

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Федосов Роман

Отец ребёнка: Федосов Минай

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.07.1848

Дочь: Медведева Марина

Отец ребёнка: Федосов Минай

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.10.1851

Дочь: Праскевна

Отец ребёнка: Федосов Минай

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.04.1853

Сын: Федосов Василий

Отец ребёнка: Федосов Минай

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.03.1855

Сын: Федосов Алексей

Отец ребёнка: Федосов Минай

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
17.11.1855
с.Дмитриевка Оренбургской губернии
Похороны
Неизвестно
Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
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