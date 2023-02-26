Мостовая (Мостовая) Полина Григорьевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения1902
Дата смерти1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
Между 1928 и 1938
Сын: Савинов Александр Петрович
Отец ребёнка: Савинов Пётр Сергеевич
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1987
Россия
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва