Мостовая (Мостовая) Полина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мостовая (Мостовая) Полина Григорьевна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1902

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
Между 1928 и 1938

Сын: Савинов Александр Петрович

Отец ребёнка: Савинов Пётр Сергеевич

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савинов Пётр Сергеевич

Смерть
1987
Россия
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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