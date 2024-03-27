Рахимов Яппар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахимов Яппар

Место рождения

Россия

Дата рождения

1904

Дата смерти

1997

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Рахимов Зайнагитдин

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рахимова (Ибатулина) Шамсихада Первая Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рахимова Хуснулбанат Вторая Жена

Рождение ребёнка
05.06.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рахимова (Ибатулина) Шамсихада Первая Жена

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рахимова (Ибатулина) Шамсихада Первая Жена

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рахимова (Ибатулина) Шамсихада Первая Жена

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рахимова (Ибатулина) Шамсихада Первая Жена

Рождение ребёнка
25.06.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рахимова Хуснулбанат Вторая Жена

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рахимова Хуснулбанат Вторая Жена

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рахимова Хуснулбанат Вторая Жена

Смерть
1997

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