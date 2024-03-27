Рахимов Яппар
Место рожденияРоссия
Дата рождения1904
Дата смерти1997
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Рахимов Зайнагитдин
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.06.1925
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
25.06.1935
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
1942
Смерть
1997