Зограф Юрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗограф Юрий Николаевич

Зограф Юрий Николаевич

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

15.05.1936

Дата смерти

25.12.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1936

Отец: Зограф Николай (Юрьевич)

Мать: Наталья Давыдовна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1960

Жена: Елена Ростиславовна

Москва, город федерального значения Москва
Супруг(-а): Юрий Николаевич Зограф
Развод
1968

Жена: Елена Ростиславовна

Москва, город федерального значения Москва
Супруг(-а): Юрий Николаевич Зограф
Образование
Неизвестно
МГУ им. Ломоносова, физфак
Смерть
25.12.1985
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
27.12.1985
Немецкое (Введенское) кл.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close