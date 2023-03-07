Зограф Юрий Николаевич
Место рождения
Дата рождения15.05.1936
Дата смерти25.12.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1936
Отец: Зограф Николай (Юрьевич)
Мать: Наталья Давыдовна
Бракосочетание
1960
Жена: Елена Ростиславовна
Супруг(-а): Юрий Николаевич Зограф
Развод
1968
Жена: Елена Ростиславовна
Супруг(-а): Юрий Николаевич Зограф
Образование
Неизвестно
МГУ им. Ломоносова, физфак
Смерть
25.12.1985
Похороны
27.12.1985
Немецкое (Введенское) кл.