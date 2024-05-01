Упорова 2 жена Глафира Тарасова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Упорова 2 жена Глафира Тарасова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1877

Муж: Упоров Павел Матевеев

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Упорова Анастасия Павлова

Отец ребёнка: Упоров Павел Матевеев

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Упорова Татьяна Павлова

Отец ребёнка: Упоров Павел Матевеев

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Упорова Елизавета Павлова

Отец ребёнка: Упоров Павел Матевеев

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Упорова Маремьяна Павлова

Отец ребёнка: Упоров Павел Матевеев

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Упорова Трифена Павлова

Отец ребёнка: Упоров Павел Матевеев

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Упорова Лукия Павлова

Отец ребёнка: Упоров Павел Матевеев

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно

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