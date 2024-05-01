Упорова 2 жена Глафира Тарасова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1877
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Упорова Анастасия Павлова
Отец ребёнка: Упоров Павел Матевеев
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Упорова Татьяна Павлова
Отец ребёнка: Упоров Павел Матевеев
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Упорова Елизавета Павлова
Отец ребёнка: Упоров Павел Матевеев
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Упорова Маремьяна Павлова
Отец ребёнка: Упоров Павел Матевеев
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Упорова Трифена Павлова
Отец ребёнка: Упоров Павел Матевеев
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Упорова Лукия Павлова
Отец ребёнка: Упоров Павел Матевеев
Смерть
Неизвестно