Талдыкин Фаддей Симонович
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Талдыкин Симон Филиппович
Мать: Талдыкина Х
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Талдыкина Пелагея Фаддеевна
Мать ребёнка: Талдыкина Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Талдыкин Василий Фаддеевич
Мать ребёнка: Талдыкина Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Талдыкина Ульяна Фаддеевна
Мать ребёнка: Талдыкина Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Талдыкина Марина Фаддеевна
Мать ребёнка: Талдыкина Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Талдыкин Гавриил Фаддеевич
Мать ребёнка: Талдыкина Татьяна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно