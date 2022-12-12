Талдыкин Фаддей Симонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкин Фаддей Симонович

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Талдыкин Симон Филиппович

Мать: Талдыкина Х

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Талдыкина Пелагея Фаддеевна

Мать ребёнка: Талдыкина Татьяна Михайловна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Талдыкин Василий Фаддеевич

Мать ребёнка: Талдыкина Татьяна Михайловна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Талдыкина Ульяна Фаддеевна

Мать ребёнка: Талдыкина Татьяна Михайловна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Талдыкина Марина Фаддеевна

Мать ребёнка: Талдыкина Татьяна Михайловна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Талдыкин Гавриил Фаддеевич

Мать ребёнка: Талдыкина Татьяна Михайловна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талдыкина Татьяна Михайловна

Смерть
Неизвестно
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