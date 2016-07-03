Тихонравова Галина Витальевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1961
Дата смерти03.07.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.09.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
03.07.2016
Причина смерти: Рак