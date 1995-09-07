Крайников Андрей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крайников Андрей Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1965

Пол

Мужской

Отец

1938 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1965

Отец: Крайников виктор иванович

Мать: не указана

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