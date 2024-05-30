Подосинникова (Кучерова) Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.09.1985
Сын: Подосинников Александр Владимирович
Отец ребёнка: Подосинников Владимир Александрович
Рождение ребёнка
30.12.1988
Дочь: Подосинникова Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Подосинников Владимир Александрович