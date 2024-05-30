Подосинникова (Кучерова) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подосинникова (Кучерова) Наталья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1964

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подосинников Владимир Александрович

Рождение ребёнка
24.09.1985

Сын: Подосинников Александр Владимирович

Отец ребёнка: Подосинников Владимир Александрович

Рождение ребёнка
30.12.1988

Дочь: Подосинникова Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Подосинников Владимир Александрович

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