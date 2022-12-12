Толок Иван Ульянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толок Иван Ульянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1911

Дата смерти

15.03.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Азербайджан
Смерть
15.03.1991
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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