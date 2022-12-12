Толок Иван Ульянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1911
Дата смерти15.03.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Азербайджан
Смерть
15.03.1991
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)