Мамонтов Михаил Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смерти1931
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Рождение ребёнка
1898
Сын: Мамонтов Степан Михайлович
Мать ребёнка: Мамонтова Ефросинья Андреевна
Рождение ребёнка
01.12.1900
Дочь: Сорокина Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Мамонтова Ефросинья Андреевна
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Мамонтова Ефросинья Андреевна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Мамонтов Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Мамонтова Ефросинья Андреевна
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Мамонтова Ефросинья Андреевна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Мамонтов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Мамонтова Ефросинья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1931