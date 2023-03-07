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Мамонтов Михаил Дмитриевич

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Место рождения

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1873

Дата смерти

1931

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Мамонтов Димитрий Порфиров

Мать: Мамонтова Александра Максимова

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1898

Сын: Мамонтов Степан Михайлович

Мать ребёнка: Мамонтова Ефросинья Андреевна

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.12.1900

Дочь: Сорокина Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Мамонтова Ефросинья Андреевна

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1902

Сын: Мамонтов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Мамонтова Ефросинья Андреевна

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1906

Сын: Мамонтов Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Мамонтова Ефросинья Андреевна

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1909

Сын: Мамонтов Петр Михайлович

Мать ребёнка: Мамонтова Ефросинья Андреевна

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1912

Сын: Мамонтов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Мамонтова Ефросинья Андреевна

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамонтова Ефросинья Андреевна

Смерть
1931
Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
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