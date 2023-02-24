Шугаипов Байбулат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Габдулхаликов Шугаип
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.02.1899
Сын: Шугаипов Баязит
Мать ребёнка: Шугаипов Газиза
Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шугаипов Газиза