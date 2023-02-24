Шугаипов Байбулат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шугаипов Байбулат

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1834 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Габдулхаликов Шугаип

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.02.1899

Сын: Шугаипов Баязит

Мать ребёнка: Шугаипов Газиза

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шугаипов Газиза

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