Шнитникова (Гоби (Gobi)) Инна Христофоровна
Место рожденияРоссийская империя
Дата рождения08.11.1874
Дата смерти24.02.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
08.11.1874
Отец: Гоби Христофор Яковлевич
Мать: Gobi Дарья Николаевна
Российская империя
Крещение
22.12.1874
ц.Двенадцати апостолов при С.-Петербургском почтамте
Крещение
30.12.1874
Godparents:Екатерина и Николай Лохвицкие
Бракосочетание
08.01.1899
ц. приюте Сергиевского братства, Санкт-Петербург
Супруг(-а): Вячеслав Николаевич Шнитников
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Ирина Вячеславовна
Отец ребёнка: Шнитников Вячеслав Николаевич
Рождение ребёнка
1901
Сын: Шнитников Артемий Вячеславович
Отец ребёнка: Шнитников Вячеслав Николаевич
Российская империя
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Крейдич Надежда Вячеславовна
Отец ребёнка: Шнитников Вячеслав Николаевич
Рождение ребёнка
01.11.1904
Дочь: Софья Вячеславовна
Отец ребёнка: Шнитников Вячеслав Николаевич
Рождение ребёнка
1905
Сын: Шнитников Николай Вячеславович
Отец ребёнка: Шнитников Вячеслав Николаевич
Российская империя
Рождение ребёнка
30.01.1913
Сын: Шнитников Владимир Вячеславович
Отец ребёнка: Шнитников Вячеслав Николаевич
Россия, г. Реутово Московской области
Место жительства
Неизвестно
Temirtau, Bukhar-Zhyrau District, Karagandy Province, Kazakhstan
Смерть
24.02.1952
Темир-Тау, Казахстан, СССР
Причина смерти: порок сердца
Похороны
Неизвестно
Temirtau, Bukhar-Zhyrau District, Karagandy Province, Kazakhstan