Шнитникова (Гоби (Gobi)) Инна Христофоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шнитникова (Гоби (Gobi)) Инна Христофоровна

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Место рождения

Российская империя

Дата рождения

08.11.1874

Дата смерти

24.02.1952

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1874

Отец: Гоби Христофор Яковлевич

Мать: Gobi Дарья Николаевна

Российская империя
Крещение
22.12.1874
ц.Двенадцати апостолов при С.-Петербургском почтамте
Крещение
30.12.1874
Godparents:Екатерина и Николай Лохвицкие
Бракосочетание
08.01.1899

Муж: Шнитников Вячеслав Николаевич

ц. приюте Сергиевского братства, Санкт-Петербург
Супруг(-а): Вячеслав Николаевич Шнитников
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Ирина Вячеславовна

Отец ребёнка: Шнитников Вячеслав Николаевич

Рождение ребёнка
1901

Сын: Шнитников Артемий Вячеславович

Отец ребёнка: Шнитников Вячеслав Николаевич

Российская империя
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Крейдич Надежда Вячеславовна

Отец ребёнка: Шнитников Вячеслав Николаевич

Рождение ребёнка
01.11.1904

Дочь: Софья Вячеславовна

Отец ребёнка: Шнитников Вячеслав Николаевич

Рождение ребёнка
1905

Сын: Шнитников Николай Вячеславович

Отец ребёнка: Шнитников Вячеслав Николаевич

Российская империя
Рождение ребёнка
30.01.1913

Сын: Шнитников Владимир Вячеславович

Отец ребёнка: Шнитников Вячеслав Николаевич

Россия, г. Реутово Московской области
Место жительства
Неизвестно
Temirtau, Bukhar-Zhyrau District, Karagandy Province, Kazakhstan
Смерть
24.02.1952
Темир-Тау, Казахстан, СССР
Причина смерти: порок сердца
Похороны
Неизвестно
Temirtau, Bukhar-Zhyrau District, Karagandy Province, Kazakhstan
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