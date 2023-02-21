Куликова Мария Петровна
Место рожденияСанкт-Петербург
Дата рождения1885
Дата смерти1947
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Куликов Петр Михайлович
Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Имел работу в магазине №17 обуви на Андреевском рынке, с 1924 года он уже записан владельцем этого магазина и других на Большом пр. В.О. Этот магазин с 1892 г. принадлежал купцу 2 гильдии Булычеву П... Показать все
Смерть
1947