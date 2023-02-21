Куликова Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова Мария Петровна

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Место рождения

Санкт-Петербург

Дата рождения

1885

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Куликов Петр Михайлович

Мать: Куликова Мария Алексеевна

Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булычев Михаил Васильевич

Имел работу в магазине №17 обуви на Андреевском рынке, с 1924 года он уже записан владельцем этого магазина и других на Большом пр. В.О. Этот магазин с 1892 г. принадлежал купцу 2 гильдии Булычеву П... Показать все
Смерть
1947
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