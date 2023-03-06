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Погорелов Василий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1949

Отец: Погорелов Василий Никифорович

Мать: Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
27.03.1974

Сын: Погорелов Константин Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Украинский, Динской, Краснодарский
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