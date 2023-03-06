Погорелов Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1949
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1949
Отец: Погорелов Василий Никифорович
Мать: Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
27.03.1974
Сын: Погорелов Константин Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Украинский, Динской, Краснодарский