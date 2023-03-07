Остафьева (Игодина) Елизавета Ивановна
Место рождения
Дата рождения12.09.1815
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
13.09.1815
Рождение ребёнка
18.06.1834
Сын: Астафьев Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Остафьев Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
10.11.1846
Сын: Остафьев Геннадий Фёдорович
Отец ребёнка: Остафьев Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
15.01.1856
Сын: Астафьев Рафаил Фёдорович
Отец ребёнка: Остафьев Фёдор Григорьевич
Kostroma, gorod Kostroma, Kostroma Oblast, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Остафьев Фёдор Григорьевич
Kostroma Oblast, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Остафьев Фёдор Григорьевич