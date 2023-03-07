Остафьева (Игодина) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Остафьева (Игодина) Елизавета Ивановна

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Место рождения

Чухлома, Чухломский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

12.09.1815

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Чухлома, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Крещение
13.09.1815
Чухлома, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
18.06.1834

Сын: Астафьев Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Остафьев Фёдор Григорьевич

Чухлома, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
10.11.1846

Сын: Остафьев Геннадий Фёдорович

Отец ребёнка: Остафьев Фёдор Григорьевич

Чухлома, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
15.01.1856

Сын: Астафьев Рафаил Фёдорович

Отец ребёнка: Остафьев Фёдор Григорьевич

Kostroma, gorod Kostroma, Kostroma Oblast, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Остафьев Фёдор Григорьевич

Kostroma Oblast, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Остафьев Фёдор Григорьевич

Чухлома, Чухломский муниципальный район, Костромская область
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