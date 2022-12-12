Трофимов Иван Феофилактович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимов Иван Феофилактович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.06.1904 ст.

Дочь: Трофимова Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: Трофимова Анна Васильевна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трофимова Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно
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