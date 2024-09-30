Козинцева (Богатова) Агрипина Артемова
Место рождения
Дата рождения13.06.1874
Дата смерти22.08.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1874
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козинцев Федор
Восприемник
16.06.1874
Косьма Александрович Бровкин (муж Анны Родионовой Богатой)
Рождение ребёнка
23.03.1905
Дочь: Козинцева Юлия (Июлия) Федоровна
Отец ребёнка: Козинцев Федор
На могиле две таблички с разными датами жизни. Подпись к фото на могиле 05.08.1904 - 01.10.1978 Табличка ниже на памятнике 05.04.1904 - 30.09.1978 Запись из похозяйственной книги в Волгоградском архив... Показать все
Смерть
22.08.1942