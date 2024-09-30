Козинцева (Богатова) Агрипина Артемова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козинцева (Богатова) Агрипина Артемова

Место рождения

Давыдовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

13.06.1874

Дата смерти

22.08.1942

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1874

Отец: Богатов Артемий Родионов

Мать: Богатова (Чаплина) Дарья Ивановна

Давыдовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козинцев Федор

Восприемник
16.06.1874
Давыдовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Косьма Александрович Бровкин (муж Анны Родионовой Богатой)
Рождение ребёнка
23.03.1905

Дочь: Козинцева Юлия (Июлия) Федоровна

Отец ребёнка: Козинцев Федор

Давыдовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
На могиле две таблички с разными датами жизни. Подпись к фото на могиле 05.08.1904 - 01.10.1978 Табличка ниже на памятнике 05.04.1904 - 30.09.1978 Запись из похозяйственной книги в Волгоградском архив... Показать все
Смерть
22.08.1942
Давыдовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область

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