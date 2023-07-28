Городецкая Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Городецкая Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1872

Дата смерти

До 1914

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Городецкий Иван Егорович

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Привалова (Городецкая) Евлампия Ивановна

Отец ребёнка: Городецкий Иван Егорович

Большое Козино, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
До 1914

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