Городецкая Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1872
Дата смертиДо 1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Привалова (Городецкая) Евлампия Ивановна
Отец ребёнка: Городецкий Иван Егорович
Большое Козино, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
До 1914