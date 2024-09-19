Петрова Анастасия Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
06.08.1878 ст.
6-7-1 №53 631об род. 5 августа Лаврентий Петрович Дьяков восприемники... сельская обывательница девица Анастасия Гаврилова Петрова https://metriki.gaso-ural.ru/show/images/545378
Восприемник
23.10.1878 ст.
гасо 6-7-1 №66 636об https://metriki.gaso-ural.ru/show/images/546491