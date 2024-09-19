Петрова Анастасия Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Анастасия Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
06.08.1878 ст.
Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
6-7-1 №53 631об род. 5 августа Лаврентий Петрович Дьяков восприемники... сельская обывательница девица Анастасия Гаврилова Петрова https://metriki.gaso-ural.ru/show/images/545378
Восприемник
23.10.1878 ст.
Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
гасо 6-7-1 №66 636об https://metriki.gaso-ural.ru/show/images/546491

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