Галахова (Медведева) Раиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галахова (Медведева) Раиса Ивановна

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Место рождения

Бухвостово, Милославский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

09.08.1925

Дата смерти

20.08.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1921 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Бухвостово, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1955

Дочь: Аникина Надажда Ивановна

Отец ребёнка: Галахов Иван Александрович

Горняк, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галахов Иван Александрович

Смерть
20.08.2006
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