Галахова (Медведева) Раиса Ивановна
Место рождения
Дата рождения09.08.1925
Дата смерти20.08.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Аникина Надажда Ивановна
Отец ребёнка: Галахов Иван Александрович
Горняк, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.08.2006