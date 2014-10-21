Телелюев Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1933
Дата смерти21.10.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1933
Отец: Телелюев Иван Ефимович
Рождение ребёнка
08.02.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Телелюева Клавдия Павловна
Рождение ребёнка
11.11.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Телелюева Клавдия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.10.2014
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область