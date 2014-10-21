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Телелюев Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1933

Дата смерти

21.10.2014

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1933

Отец: Телелюев Иван Ефимович

Мать: Телелюева Таисия Андреевна

Рождение ребёнка
08.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телелюева Клавдия Павловна

Рождение ребёнка
11.11.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телелюева Клавдия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Телелюева Клавдия Павловна

Смерть
21.10.2014
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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