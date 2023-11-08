Калачиков Алексей Иванович
Место рождениядер. Вашутино Химкинского района МО
Дата рождения03.03.1932
Дата смерти30.03.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1932
дер. Вашутино Химкинского района МО
Рождение ребёнка
26.01.1960
Дочь: Цуканова Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Калачикова Варвара Николаевна
дер. Вашутино Химкинского района МО
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калачиков Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Калачикова Варвара Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.03.1978
Похороны
Неизвестно
Московская область, Чашниково