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Калачиков Алексей Иванович

Место рождения

дер. Вашутино Химкинского района МО

Дата рождения

03.03.1932

Дата смерти

30.03.1978

Пол

Мужской

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1932

Отец: Калачиков Иван Сергеевич

Мать: Калачикова Пелагея Никифоровна

дер. Вашутино Химкинского района МО
Рождение ребёнка
26.01.1960

Дочь: Цуканова Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Калачикова Варвара Николаевна

дер. Вашутино Химкинского района МО
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калачиков Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Калачикова Варвара Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калачикова Варвара Николаевна

Смерть
30.03.1978
Похороны
Неизвестно
Московская область, Чашниково
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