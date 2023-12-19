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Вербицкий Иван Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898 ст.

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1918 ст.

Жена: Вербицкая (Бондарева) Анна Мамантовна

Верхняя Сыроватка, Сумська область
Слободы Верхней Сыроватки крестьянин Иван Емельянов Вербицкий 20 лет, первым браком, и Слободы Верхней Сыроватки крестьянка Анна Мамантовна Бондарева 20 лет, первым браком. Среди поручителей Бондарев... Показать все
Рождение ребёнка
1919

Сын: Вербицкий Сергей Иванович

Мать ребёнка: Вербицкая (Бондарева) Анна Мамантовна

Рождение ребёнка
20.10.1920

Дочь: (Вербицкая) Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Вербицкая (Бондарева) Анна Мамантовна

Верхняя Сыроватка, Сумська область
В книги записей рождений стоит отметка "Отец убит в 1920 г."
Смерть
1920
убит

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