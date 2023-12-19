Вербицкий Иван Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898 ст.
Дата смерти1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1918 ст.
Слободы Верхней Сыроватки крестьянин Иван Емельянов Вербицкий 20 лет, первым браком, и Слободы Верхней Сыроватки крестьянка Анна Мамантовна Бондарева 20 лет, первым браком. Среди поручителей Бондарев... Показать все
Рождение ребёнка
1919
Сын: Вербицкий Сергей Иванович
Мать ребёнка: Вербицкая (Бондарева) Анна Мамантовна
Рождение ребёнка
20.10.1920
Дочь: (Вербицкая) Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Вербицкая (Бондарева) Анна Мамантовна
В книги записей рождений стоит отметка "Отец убит в 1920 г."
Смерть
1920
убит