Ельский Ионн (Лёня)
Место рожденияTernivka, Bershads'kyi district, Vinnyts'ka oblast, Ukraine
Дата рождения09.09.1925
Дата смерти25.06.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1925
Отец: Ельский Наум
Мать: (Розенблат) Геня
Работа или профессия
Неизвестно
главный технолог Московского оптико-механического завода
Бракосочетание
1957
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
25.06.2007
Причина смерти: Рак