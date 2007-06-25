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Ельский Ионн (Лёня)

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Место рождения

Ternivka, Bershads'kyi district, Vinnyts'ka oblast, Ukraine

Дата рождения

09.09.1925

Дата смерти

25.06.2007

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1925

Отец: Ельский Наум

Мать: (Розенблат) Геня

Работа или профессия
Неизвестно
главный технолог Московского оптико-механического завода
Бракосочетание
1957

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
25.06.2007
Причина смерти: Рак

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