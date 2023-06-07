Дедов Еремей Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедов Еремей Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1638

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1620 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1638

Отец: Дедов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1653

Сын: Дедов Игнат Еремеев

Мать ребёнка: ?

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1660

Сын: Дедов Данила Еремеев

Мать ребёнка: ?

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
До 1677

Сын: Дедов Никон Еремеев

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
До 1677

Сын: Дедов Павел Еремеев

Мать ребёнка: ?

Место жительства
1677
Тимшино, Егорьевск, Московская область
РГАДА 1209-1-9275
Рождение ребёнка
Около 1678

Сын: Дедов Степан Еремеев

Мать ребёнка: ?

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенского у. дер. Тимшино
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