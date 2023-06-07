Дедов Еремей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1638
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1638
Отец: Дедов Иван
Рождение ребёнка
Около 1653
Сын: Дедов Игнат Еремеев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1660
Сын: Дедов Данила Еремеев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1677
Сын: Дедов Никон Еремеев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1677
Сын: Дедов Павел Еремеев
Мать ребёнка: ?
Место жительства
1677
РГАДА 1209-1-9275
Рождение ребёнка
Около 1678
Сын: Дедов Степан Еремеев
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно
Коломенского у. дер. Тимшино